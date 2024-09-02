Лисовенко приветствовал учеников и преподавателей обновленной школы в Бабушкинском районе

Фото: Софья Быкова

В Бабушкинском районе, на улице Коминтерна, 1 сентября стало двойным праздником. В День знаний свои двери распахнула одна из четырех школ столицы, реконструированная по программе "Московское образование" – "Московская школа – территория первых".

Школа № 281 стала одной из первых в столице, где реализован инновационный проект – обустроен настоящий ультрасовременный IT-полигон. Это ноу-хау в системе московского образования. Ученики будут осваивать на полигоне азы робототехники, программирования, устройства и моделирования квадрокоптеров, а также многие другие дисциплины.

Кроме того, старшеклассники могут выбрать естественно-научные и технические дисциплины, курс математической вертикали. Занятия будут проходить в классах-конструкторах, оборудованных по последнему слову техники лабораториях. В учебном заведении созданы комфортные зоны отдыха, просторные холлы, надежные системы пожарной безопасности и охраны.

Спортивные пространства позволят реализовать программу дополнительного образования. Школьники смогут посещать секции баскетбола, волейбола, карате, мини-футбола, эстетической гимнастики.

На церемонии открытия школы преподавательский состав приветствовал почетный гость, директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко, который содействовал и следил за ходом реконструкции учебного заведения.

"Я долгие годы был депутатом Бабушкинского района и в эту школу приходил не раз. После реконструкции она преобразилась до неузнаваемости. Сейчас это ультрасовременный, многофункциональный учебный кластер! Это школа будущего. Убежден, учиться здесь будет комфортно, приятно и интересно! В СВАО, как и в Москве в целом, скоро будут все школы такими. В 2024 году начала действовать программа реновации школьных зданий. Но школа № 281 стала одной из первых, которую реконструировали по новому стандарту развития московского образования", – сказал он.

В День знаний Сергей Собянин открыл школу № 1514 в Обручевском районе Москвы, которую реконструировали по стандарту "Моя школа". Было обустроено 28 учебных и три специализированных кабинета, учебные помещения с раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах, медиатека, три спортзала, обеденный зал и два лабораторно-исследовательских комплекса.

