Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем знаний

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил москвичей с Днем знаний.

"Новый учебный год – новые планы и мечты. Долгожданные встречи с теми, по кому успели соскучиться за летние каникулы", – отметил мэр.

Градоначальник поздравил с началом нового учебного года первоклассников, которых ждут впереди "яркие впечатления, новые друзья и замечательные учителя".

"Вы отправляетесь в мир, наполненный познанием и творчеством", – добавил Собянин, пожелав каждому школьнику успехов в новом учебном году.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли в столичных школах 2 сентября. В этот день во многих школах состоялись церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна России, а также внеурочные занятия "Разговоры о важном".

Всего в новом учебном году в образовательные учреждения столицы пойдут 1,5 миллиона детей, уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для них в сентябре в Москве откроется 31 новое здание школ и детских садов, а до конца года горожан примут еще девять учреждений.

