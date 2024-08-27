Инженер-изобретатель Кучмин: Москва должна стать локомотивом в модернизации систем СПО

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Для достижения технологического суверенитета необходимо постоянно наращивать количество квалифицированных кадров. В повышении уровня подготовки будущих инженеров и технических специалистов заинтересованы в первую очередь производственные компании. Московским предприятиям следует быть активнее в данном вопросе и брать шефство над профильными образовательными учреждениями столицы. Об этом заявил инженер-изобретатель, руководитель инновационного предприятия Москвы Алексей Кучмин.



По его мнению, ссузы сегодня нуждаются не только в модернизации материально-технической базы, но и в корректировке программ обучения. И это должно делаться в тесной связке с инновационными промышленными предприятиями страны.



"Сегодня благодаря серьезной поддержке производственных инновационных предприятий столичные компании стоят в авангарде прогресса и внедрения новейших технологий. Считаю, что московские предприятия должны сами проявлять инициативу – брать шефство над профильными образовательными учреждениями столицы. В наших силах помочь в переподготовке преподавательского состава на высокотехнологичных предприятиях, обеспечить обязательное прохождение студентами производственной практики на ведущих столичных заводах и интенсивно развивать наставничество", – отметил Кучмин.



По его словам, методистами ссузов совместно с сотрудниками HR крупнейших промышленных и инновационных компаний необходимо актуализировать списки компетенций, которыми должны обладать выпускники, чтобы быть максимально востребованными на рынке труда.



"Это поможет подготовить кадры непосредственно под нужды современных предприятий. Москва должна возглавить этот процесс, и наш опыт обязательно начнут тиражировать во всех регионах", – отметил Кучмин.

Ранее Кучмин рассказал, что на площадках московских технопарков ведутся серьезные разработки по созданию собственной коммунальной техники на электротяге, планируется открытие производства навесного оборудования и аксессуаров.



