Инженер-изобретатель Кучмин: в РФ разрабатывают коммунальную технику на электротяге

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На площадках московских технопарков ведутся серьезные разработки по созданию собственной коммунальной техники на электротяге, планируется открытие производства навесного оборудования и аксессуаров. Об этом Агентству "Москва" рассказал инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин, посетивший выставку спецтехники городских служб в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

"В столице, как и по всей стране, по-прежнему широко используется импортная техника, но и отечественным разработчикам есть чем гордиться. В силу специфики деятельности мое внимание привлекли машины для нанесения разметки и укладки асфальта, дорожно-строительная и коммунальная техника. Я внимательно слежу за всеми отечественными разработками, которые удается реализовать даже в условиях санкционного давления. Одним из примеров такой разработки может служить беспилотная коммунальная машина "Пиксель", которую зимой уже начали тестировать в столице", – сказал Алексей Кучмин.

По его словам, робот работает на электродвигателе и использует технологию компьютерного зрения с функциями самообучения. Предусмотрена возможность смены навесного оборудования, например с щетки на пылесос. Сегодня такая техника может работать только в ограниченных пространствах, например в парках, на дороги общего пользования ее пока не допускают, но это дело времени.

Он отметил, что для перехода на полностью автономную технику нужно время, а коммунальные машины на электрической тяге должны появиться на улицах столицы в ближайшие годы.

"Огромным достижением на сегодняшний день считаю запуск производства полностью отечественных электродвигателей. И это стало возможно исключительно благодаря серьезной поддержке столичных технопарков. В России до недавнего времени не было производителей электродвигателей мощностью до 15 кВт. Их закупали в Китае или США. При этом производство собственных моторов требовало закупки редкоземельных магнитов в том же Китае", – поделился Кучмин.

По его словам, в настоящее время столичные инженеры-инноваторы освоили технологию производства современных электродвигателей без постоянных магнитов, что соответствует передовым мировым стандартам. Это обеспечивает производство более надежных и доступных электродвигателей.

"Шаг за шагом мы движемся к технологическому суверенитету. И драйвером этого развития служат в том числе высокие запросы москвичей к качеству, на которые в дальнейшем равняется вся страна", – подчеркнул эксперт.

Возрождение и популяризация технического образования будут способствовать экономическому росту страны. Об этом ранее заявил Кучмин.

По словам эксперта, наблюдаемая тенденция "моды на промышленность и высокотех" у молодежи дает надежду на решение кадрового вопроса, о котором в последнее время говорят руководители крупнейших производственных предприятий.

