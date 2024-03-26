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26 марта, 18:00

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"Интервью": Ирина Швец – о системе среднего профессионального образования в столице

"Интервью": Ирина Швец – о системе среднего профессионального образования в столице

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Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Ирина Швец рассказала о востребованности в столице специалистов со средним профессиональным образованием (СПО). В ходе интервью она поделилась своим взглядом на то, как школьнику правильно выбрать подходящую специальность.

Также Ирина Швец рассказала об изменениях в подготовке кадров на уровне СПО. Подробнее – в программе "Интервью".

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