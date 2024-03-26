"Интервью": Ирина Швец – о системе среднего профессионального образования в столице

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Ирина Швец рассказала о востребованности в столице специалистов со средним профессиональным образованием (СПО). В ходе интервью она поделилась своим взглядом на то, как школьнику правильно выбрать подходящую специальность.

Также Ирина Швец рассказала об изменениях в подготовке кадров на уровне СПО. Подробнее – в программе "Интервью".