С начала программы реновации число стартовых площадок в Москве выросло втрое

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С момента запуска программы реновации в Москве количество стартовых площадок увеличилось втрое. Их потенциал позволяет построить более 10 миллионов квадратных метров жилья, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В августе этого года в список стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации добавилось восемь территорий. Общая площадь квартир в новостройках составит 146 тысяч квадратных метров. Благодаря дополнительно подобранным территориям город сможет обеспечить новым жильем свыше пяти тысяч москвичей из 29 расселяемых домов", – отметил он.

Всего в Москве есть 631 стартовая площадка, где появятся жилые комплексы. Почти треть из них находится на месте снесенных или запланированных к демонтажу домов.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, с начала действия программы на востоке Москвы было подобрано 112 площадок, на северо-востоке – 93 и юго-востоке – 88, на севере – 75 территорий, в Западном и Южном округах – по 61 площадке соответственно.

При этом подбор территорий все еще продолжается.

Ранее в 47 районах Москвы завершился первый этап программы реновации. За это время жители более чем из тысячи домов смогли получить современное жилье. Реновация подошла к концу в шести районах столицы. Ветхие дома расселили в Северном и Молжаниновском районах, а также в Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе.

