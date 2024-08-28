Исследование: студенты тратят на аренду жилья в Москве более 50 тысяч рублей

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Студенты тратят на съем жилья в столичном регионе в среднем почти 52 тысячи рублей. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе сервиса "Яндекс Аренда".

По данным аналитиков, средний бюджет, который уходит у студентов на долгосрочную аренду недвижимости в столице и области, составил около 51 600 рублей.



Роман Жуков руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Первый опыт аренды недвижимости часто происходит именно во время студенчества. Зачастую это недорогое съемное жилье в спальных районах, которое студенты снимают либо с партнером, либо с друзьями и делят арендную плату поровну.

Среди неработающих студентов 37% выбирают студии со средним бюджетом 36 800 рублей в месяц, а 40% живут в однокомнатных квартирах примерно за 43 700. "Двушки" арендуют 18%, а "трешки" – лишь 5%, при этом они тратят 58 600 и 71 000 соответственно, рассказали в сервисе.

Из числа работающих студии выбирают только 23% столичных студентов и платят за это в среднем 41 000 рублей, а "однушки" арендуют 38% (это им обходится в 44 900). Чуть менее популярны двухкомнатные квартиры: их выбирают 31% работающих студентов и платят за это 53 400 рублей. "Трешки" же арендуют лишь 8%, и такая недвижимость обходится им примерно в 63 200, привели данные аналитики.

При этом каждый третий студент арендует квартиру вместе со второй половиной, а 28% предпочитают проживать одни и без соседей. Снимают с подругой или другом 9%, еще 7% делают это с супругом или супругой, а 3% – с компанией друзей, заключили в сервисе.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев рассказал, почему в России могли подняться цены на аренду недвижимости. По его мнению, это связано с кадровым голодом: компаниям приходится искать работников в регионах, а миграция внутри страны провоцирует рост спроса на съем жилья и, соответственно, его стоимости.