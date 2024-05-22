Жилищные вклады планируют запустить в России в 2025 году

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Жилищные вклады хотят запустить в РФ уже в 2025 году. На соответствующий законопроект есть положительный отзыв правительства, он также был одобрен Госдумой в первом чтении. Принять документ планируют в этом году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова.

В Центробанке сообщили, что также поддерживают данный законопроект. Он предусматривает, что средства на таких вкладах будут застрахованы на 10 миллионов рублей, вместо 1,4 миллиона по обычным депозитам.

Этот инструмент позволит россиянам накопить деньги на покупку жилья. Направить деньги с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость.

Инициативу также положительно оценили и участники рынка. По словам аналитика Владимира Чернова, банки заинтересованы в привлечении длинных денег, в связи с чем проценты по жилищным депозитам могут быть выше стандартных продуктов примерно на 0,5–1,5%.

В марте этого года ЦБ РФ поддержал идею запустить в стране жилищные депозиты. Согласно проекту, договор жилищных сбережений можно открыть только физлицу и не менее чем на год, а средства с него можно будет использовать только для покупки жилья или финансирования договоров в долевом строительстве.