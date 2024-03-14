Центробанк поддержал запуск жилищных вкладов в России

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В Центробанке России поддержали идею запустить в стране жилищные депозиты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на регулятор.

По данным источника газеты в кабмине, в начале недели правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, регулирующий этот продукт. Согласно документу, договор жилищных сбережений можно открыть только физлицу и не менее чем на год, а средства с него можно будет использовать только для покупки жилья или финансирования договоров в долевом строительстве.

Уточняется, что жилищные вклады будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей. В Агентстве по страхованию вкладов подтвердили готовность страховать средства на таких депозитах в случае принятия законопроекта.

По словам главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, в данный момент проект не предусматривает введение повышенных ставок по таким вкладам с компенсацией из бюджета. Она отметила, что именно повышенная сумма страхования позволит поддерживать интерес клиентов к новому инструменту.

Жилищные сбережения предварительно готовы запустить в банке "Дом.РФ" и рассмотреть – в Почта Банке. Кроме того, Абсолют Банк заявил о разработке специального жилищного вклада – на время его действия застройщик забронирует квартиру на клиента, который планирует в дальнейшем взять жилье в ипотеку.

Ранее эксперты в сфере недвижимости предложили запустить в России льготную ипотеку для молодежи. По информации одного из застройщиков, льгота должна выдаваться молодым людям под 3% годовых сроком до 50 лет, первоначальный взнос должен составлять 15%.

До этого в России предложили снижать ставку по семейной ипотеке при условии пополнения. Предполагается, что проценты уменьшат на 1 пункт – до 5% – при рождении второго ребенка и на 2 пункта – до 4% – после появления на свет третьего и последующих детей.

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