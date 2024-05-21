Росреестр поддержал проект самозапрета на совершение сделок с недвижимостью

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Росреестр концептуально поддержал разработку законопроекта, который позволил бы ввести в РФ механизм самозапрета на совершение сделок с недвижимостью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответ ведомства члену комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергею Колунову.

По словам депутата, подобный запрет можно будет установить на едином портале государственных услуг или при посещении многофункциональных центров. Гражданин также сможет снять самозапрет в любой момент по установленной процедуре.

В Росреестре вместе с тем напомнили, что действующее законодательство уже предусматривает меры, направленные на защиту прав собственников недвижимости от возможных неправомерных действий третьих лиц. К примеру, законом установлены правила внесения в ЕГРН записей о невозможности госрегистрации права без личного участия правообладателя.

Колунов уже анонсировал разработку соответствующего законопроекта о самозапрете на сделки с недвижимостью.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Центробанке РФ поддержали идею запустить в стране жилищные депозиты. По данным журналистов, правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, регулирующий этот продукт.

Согласно документу, договор жилищных сбережений можно открыть только физлицу и не менее чем на год, а средства с него можно будет использовать только для покупки жилья или финансирования договоров в долевом строительстве. Уточнялось, что жилищные вклады будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей.