Экономист Беляев раскритиковал повышение ставки по ипотеке для семей до 12%

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Молодые семьи не смогут позволить себе взять льготную ипотеку в случае повышения ставки до 12%, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с News.ru.

Эксперт поделился мнением, что на такие условия смогут согласиться только те семьи, которые обладают стартовым капиталом, полученным после продажи другой недвижимости. Также он считает, что подобную ипотеку смогут выплачивать россияне, получающие высокие зарплаты. Он обратил внимание, что таких среди молодых людей страны не слишком много.

"Молодежь должна развиваться, работать, повышать демографию, а такой высокий процент перечеркивает все это. Это запретительная ставка", – заявил экономист.

Ранее стало известно, что министерство финансов России выступило с инициативой о повышении ставки по льготной ипотеке до 12% годовых. Такие условия могут быть установлены для родителей, имеющих двоих несовершеннолетних детей, уже после 1 июля.

На данный момент ставка по семейному ипотечному кредиту составляет 6% годовых. При этом минимальный первоначальный взнос приравнивается к 20%.