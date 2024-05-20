Эксперт Каменев: средняя цена аренды квартир в РФ выросла на 20% за год

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Средняя цена долгосрочной аренды квартир в РФ за год выросла на 20%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя категории долгосрочной аренды Константина Каменева.

Средняя цена аренды в мае 2024 года снизилась только на квартиры с четырьмя и более комнатами – на 30 тысяч рублей за год, до 150 тысяч рублей. Студии и однокомнатные квартиры в цене подорожали до 25 тысяч рублей, двухкомнатные квартиры – до 35 тысяч рублей. Стоимость аренды трехкомнатных квартир не изменилась и составила 50 тысяч рублей.

"За год спрос на долгосрочную аренду квартир в России ослаб на 8,6%. Уменьшение активности нанимателей наиболее заметно в сегменте двухкомнатных квартир (-14%). Спрос вырос только на студии (+10,6%)", – отметил Каменев.

Между тем почетный член российской Гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире радиостанции "Комсомольская правда" исключил подорожание жилья в стране перед вероятной отменой льготной ипотеки. По его словам, застройщикам сейчас невыгодно повышать цены на жилье.

Апрелев пояснил, что спрос на рынке первичного и вторичного жилья сейчас снижается. Эта тенденция наблюдается в России с декабря 2023 года.

"Первый ключевой момент заключается в том, что на вторичном рынке сейчас у нас заградительная ставка. В два раза примерно упали объемы продаж и объемы получения ипотеки, потому что по такой высокой ставке мало кто готов брать ипотеку. Платежи ежемесячные баснословные", – пояснил он.

Вторая причина заключается в том, что на вторичном рынке стало меньше продаж. Из-за этого уменьшилось число сделок и на рынке первичного жилья.

К другим факторам эксперт отнес ужесточение требований Центробанка к кредитной политике банка и заградительные меры для пытающихся заплатить первый взнос по ипотеке потребительскими кредитами.

Апрелев заключил, что заявления о резком подорожании недвижимости делаются c целью повысить спрос.

Ранее Минфин РФ предложил повысить до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми. Срок действия семейной ипотеки в нынешнем виде закончится 1 июля 2024 года. Ставка по такой ипотеке – 6% годовых, минимальный первоначальный взнос составляет 20%.

