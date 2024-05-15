РИА Новости: Минфин не принял решения по ставке ипотеки для семей с детьми старше 6 лет

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Правительство России на данный момент не принимало решения о повышении ставки по ипотеке для семей с детьми старше 6 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в данный момент идет обсуждение этого вопроса с экспертами и ведомствами.

Ранее стало известно, что министерство финансов России выступило с инициативой о повышении ставки по льготной ипотеке до 12% годовых. Такие условия могут быть установлены для родителей, имеющих двоих несовершеннолетних детей, уже после 1 июля.

На данный момент ставка по семейному ипотечному кредиту составляет 6% годовых. При этом минимальный первоначальный взнос приравнивается к 20%.