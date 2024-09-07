День города отметят в Москве 7 и 8 сентября

Москва отмечает свое 877-летие 7 сентября. В этом году праздник совпал с финалом форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". В запасе у организаторов подготовлено почти три тысячи развлекательных мероприятий. Часть из них будет посвящена Москве.

Например, в Парке Горького состоится квиз "Это моя Москва", в "Зарядье" покажут фильм "Душа Москвы". Кроме того, 7 сентября пройдет парад трамваев. Колонна стартует в 12:00 от улицы Сергея Эйзенштейна.

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