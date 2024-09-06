Первых победителей программы "Миллион призов" определят 7 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый розыгрыш призов акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" в рамках программы "Миллион призов" пройдет 7 сентября. Поучаствовать в нем смогут москвичи, которые выбрали электронный формат голосования в рамках выборов депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

Призы будут разыгрываться среди избирателей, которые выразили свою позицию с помощью электронного терминала на избирательном участке или на специальной странице elec.mos.ru до 20:00 6 сентября, уточняет портал мэра и правительства Москвы.

Участники основного розыгрыша смогут получить 1, 3 или 5 тысяч призовых баллов. В общей сложности будут проведены три розыгрыша, которые состоятся 7, 8 и 9 сентября соответственно. Ознакомиться с результатами можно будет после авторизации на странице акции.

Кроме того, участники онлайн-голосования могут зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов вплоть до 8 сентября. Среди них будут разыгрываться скидки в размере до 15 тысяч баллов, которые можно будет применить при покупке промокода любого из партнеров акции в категориях "Путешествия и культура", "Техника для дома" или "Спорт". В ходе регистрации пользователь должен будет выбрать только одну из них.

Гарантированные призы смогут получить те, кто голосует онлайн впервые и не сумел одержать победу в рамках основного розыгрыша, а также горожане, возраст которых превышает 60 лет, если они выбрали формат голосования онлайн и не смогли стать победителями основного розыгрыша. Им будет начислено по тысяче призовых баллов. При этом гарантированный приз не суммируется, и претендовать на него горожане смогут только один раз.

Тем, кто войдет в число победителей розыгрышей, будет отправлено СМС-сообщение или другое уведомление, указанное в порядке проведения акции, с уникальным кодом участника. Его нужно будет активировать до 30 сентября на сайте программы.

Полученные по итогам розыгрыша призовые баллы можно будет обменять на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, а также получить за них билеты в столичные музеи и театры или перевести на благотворительность.

Эти баллы дадут москвичам возможность выгодно приобрести продукты, лекарства, одежду, технику, товары для дома, канцтовары для школьников. Также их можно использовать, чтобы пополнить карту "Тройка". При обмене каждый призовой балл равен одному рублю.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.

На данный момент проголосовали около 1,5 миллиона избирателей. Также в первый день выборов московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDoS-атак. Они никак не повлияли на ход голосования.