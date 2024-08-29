Представитель "Азбуки вкуса" рассказал о пользе программы "Миллион призов"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Программа "Миллион призов" способствует развитию бизнеса. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил директор по взаимодействию с органами госвласти сети магазинов "Азбука вкуса" Андрей Чурсин.

По его словам, участие в инициативах и проектах города является важной частью взаимодействия бизнеса и власти. Чурсин назвал программу примером такого партнерства.

"Для нас участие в этой акции – это взаимовыгодное сотрудничество, мы видим растущий спрос среди клиентов, которые приходят к нам обменять призовые баллы на покупки в наших магазинах", – отметил он.

Акция программы "Миллион призов" пройдет в столице уже в 10-й раз. Принявшие участие в дистанционном электронном голосовании горожане получат шанс выиграть от 1 до 5 тысяч баллов. Их потом можно будет обменять на скидки от партнеров программы. Кроме того, москвичи смогут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш.

Выборы депутатов в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней, а онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

