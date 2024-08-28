Более 60% опрошенных избирателей намерены голосовать на выборах в МГД онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более 60% участников уличного опроса планируют голосовать онлайн в выборах в Москве. Об этом заявил руководитель социологической компании Russian Field Артемий Введенский, передает ТАСС.

По его словам, 58% москвичей осведомлены о том, что в этом году будут проходить выборы в Московскую городскую думу. Чаще остальных об этом говорили респонденты старше 45 лет.

"57% опрошенных заявили о намерении принять участие в выборах. И среди тех, кто намерен голосовать, большинство – 61% – предпочли бы сделать это дистанционно, <...> а 35% – на избирательных участках", – сказал Введенский.

Он отметил, что интерес к дистанционному голосованию высок среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет, так планируют проголосовать 77% молодых участников опроса. При этом, добавил Введенский, очное голосование чаще всего выбирают респонденты старше 60 лет.

Эксперт подчеркнул, что 58,4% респондентов, которые уже определились с выбором, планируют отдать свой голос за кандидата от партии "Единая Россия", 12,8% – за кандидата от КПРФ, 9,6% – за кандидата от ЛДПР и 8% – за представителя партии "Новые люди".

Введенский добавил, что при этом программу "Миллион призов" эффективной считают 67% опрошенных, чаще эту программу считают эффективной молодые респонденты.

"82% опрошенных сообщили, что в целом довольны положением дел в Москве. И также мы задавали респондентам вопрос про программу "Мой район", собственно, среди всех жителей Москвы эффективной программу считают 61%", – заявил Введенский.

Как заключил руководитель социологической компании, репрезентативная выборка по административным округам, возрасту и полу охватила 1 тысячу респондентов.

Выборы депутатов в Москве состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.