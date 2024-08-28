Москвичи с нарушениями зрения смогут проголосовать на выборах электронно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут самостоятельно проголосовать в электронном формате в рамках сентябрьских выборов депутатов, передает портал мэра и правительства столицы.

Для этого страницу онлайн-голосования и интерфейс терминалов, расположенных на избирательных участках, адаптировали под работу программ, призванных озвучить незрячим и слабовидящим жителям столицы информацию с экрана, а также обозначить местонахождение необходимых избирателям кнопок и полей.

Пользователи, испытывающие подобные проблемы со здоровьем, пользуются такими программами экранного доступа, в том числе скринридерами, ежедневно, работая с компьютером, планшетом и смартфоном. Эти сервисы способны переводить в аудиоформу всю информацию, которая представлена на экране устройства. Речь идет не только о тексте, но также о кнопках, ссылках, полях и все остальных элементах навигации дисплея.

Разработчики системы электронного голосования предусмотрели совместимость этой программы с функционалом скринридеров. Таким образом они обеспечили всем жителям Москвы возможность проголосовать через цифровой бюллетень.

Данная функция будет доступна и при голосовании онлайн на mos.ru. Для этого пользователь должен будет включить программу, установленную на своем устройстве.

Кроме того, на терминалах электронного голосования есть специальный режим с включенным скринридером. Для перехода на него избиратель должен будет обратиться к члену участковой избирательной комиссии.

Он или председатель комиссии помогут ему приступить к голосованию и выдадут наушники, через которые москвич сможет прослушать представленную на экране информацию. Также пользователь получит специальный пульт – кликер. Он потребуется для перехода от одного элемента на экране к другому и поможет поставить отметку в электронном бюллетене.

Выборы депутатов в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

В этот период число терминалов электронного голосования на избирательных участках в Москве увеличится. За счет такого решения принять участие в голосовании можно будет еще быстрее.

