09 февраля, 08:00Наука
Столичные школьники представили свои изобретения в Московском дворце пионеров
Опылитель томатов, автоматический счетчик пассажиров и другие изобретения представили школьники на фестивале науки в Московском дворце пионеров. Там они встретились с ведущими учеными и космонавтами.
Во дворце пионеров, который открылся после реставрации летом 2023 года, московских школьников обучают самым передовым направлениям, таким как криптография, моушен-дизайн, генетика и микробиология. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.