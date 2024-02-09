Столичные школьники представили свои изобретения в Московском дворце пионеров

Опылитель томатов, автоматический счетчик пассажиров и другие изобретения представили школьники на фестивале науки в Московском дворце пионеров. Там они встретились с ведущими учеными и космонавтами.

Во дворце пионеров, который открылся после реставрации летом 2023 года, московских школьников обучают самым передовым направлениям, таким как криптография, моушен-дизайн, генетика и микробиология. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.