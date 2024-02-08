Жителям столицы показали, как развитие российской науки повлияло на метро

На десятках станций столичной подземки можно найти элементы, рассказывающие о развитии отечественной науки. Так, на "Физтехе" Люблинско-Дмитровской линии можно увидеть портреты выдающихся ученых-физиков, в том числе Сергея Вавилова, Игоря Курчатова или Петра Капицы.

Кроме того, платформа украшена трубой из нержавеющей стали, символизирующей электромагнитные волны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.