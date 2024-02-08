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08 февраля, 13:30

Транспорт

Жителям столицы показали, как развитие российской науки повлияло на метро

Жителям столицы показали, как развитие российской науки повлияло на метро

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На десятках станций столичной подземки можно найти элементы, рассказывающие о развитии отечественной науки. Так, на "Физтехе" Люблинско-Дмитровской линии можно увидеть портреты выдающихся ученых-физиков, в том числе Сергея Вавилова, Игоря Курчатова или Петра Капицы.

Кроме того, платформа украшена трубой из нержавеющей стали, символизирующей электромагнитные волны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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