В 2024 году планируем благоустроить 19 общественных пространств – Собянин

В 2024 году в Москве благоустроят еще 19 общественных пространств – это территории у выставочного зала информагентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства. Также запланированы работы по благоустройству двух трамвайных линий на улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Как в столице преображаются улицы, площади, скверы и набережные? Какие работы по благоустройству проведут? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



