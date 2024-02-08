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Новости

Новости

08 февраля, 15:00

Город

В 2024 году планируем благоустроить 19 общественных пространств – Собянин

В 2024 году планируем благоустроить 19 общественных пространств – Собянин

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Собянин подвел итоги двух лет грантовой программы в сфере медицины

Новости часа: город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков – Собянин

Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

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В 2024 году в Москве благоустроят еще 19 общественных пространств – это территории у выставочного зала информагентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства. Также запланированы работы по благоустройству двух трамвайных линий на улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Как в столице преображаются улицы, площади, скверы и набережные? Какие работы по благоустройству проведут? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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