Дмитрий Губерниев и Владимир Маркони сыграли в "Камень, ножницы, бумага"

31 августа на Чистопрудном бульваре прошел чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" с участием спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущего Владимира Маркони.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова наблюдала за поединком.

Почти 100 тысяч человек приняли участие в чемпионате, который проходит в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 8 сентября 48 суперфиналистов сразятся в финальной битве за миллион рублей.