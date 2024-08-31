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Новости

Новости

31 августа, 20:41

M24.RU

Дмитрий Губерниев и Владимир Маркони сыграли в "Камень, ножницы, бумага"

Дмитрий Губерниев и Владимир Маркони сыграли в "Камень, ножницы, бумага"

Новости часа: почти 30 тысяч жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Новости часа: более 70 жилых домов строят и проектируют в Москве

Фестиваль-конкурс "Московская a cappella" проходит в центре столицы

Фестиваль исторических садов проходит в "Царицыне"

Строители приступили к возведению новых причалов в Москве

В столице прошли кибермарафон и фестиваль косплея в рамках "Москвы 2030"

Неделя финансовой грамотности проходит в "Зарядье" в рамках "Москвы 2030"

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" прошел в музее-заповеднике "Коломенское"

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продолжается в "Лужниках"

31 августа на Чистопрудном бульваре прошел чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" с участием спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущего Владимира Маркони.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова наблюдала за поединком.

Почти 100 тысяч человек приняли участие в чемпионате, который проходит в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 8 сентября 48 суперфиналистов сразятся в финальной битве за миллион рублей.
Сюжет: Лето в Москве
городфестивалиМосква онлайнТатьяна Сальниковавидео
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