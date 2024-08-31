31 августа, 20:41M24.RU
Дмитрий Губерниев и Владимир Маркони сыграли в "Камень, ножницы, бумага"
31 августа на Чистопрудном бульваре прошел чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" с участием спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущего Владимира Маркони.
Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова наблюдала за поединком.
Почти 100 тысяч человек приняли участие в чемпионате, который проходит в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 8 сентября 48 суперфиналистов сразятся в финальной битве за миллион рублей.