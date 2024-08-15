"Мой район. Новости": 4 причала приведут в порядок в Москве до конца навигационного сезона

В Москве приведут в порядок пассажирские причалы. До конца навигационного сезона специалисты городского хозяйства планируют углубить дно у четырех пристаней. Это необходимо для безопасного подхода и швартовки судов.

Кроме того, водолазы уберут подводный мусор и металлолом рядом с 15 пристанями. Они извлекут его с помощью крана на барже. Весь мусор утилизируют, а грунт и ил со дна высушат и отправят на полигон.

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