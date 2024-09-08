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08 сентября, 12:30

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Фестиваль технических видов спорта стартовал в Москве

Фестиваль технических видов спорта стартовал в Москве

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В Москве стартовал Фестиваль технических видов спорта, который традиционно проходит в День города. Гостям предлагают попробовать свои силы в турнире с призовым фондом в один миллион рублей.

Помимо этого, посетители могут посоревноваться в заезде с пилотом "Формулы-1". Организаторы мероприятия пригласили на фестиваль множество звездных пилотов и российскую автогоночную команду "КАМАЗ-мастер". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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