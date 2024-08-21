"Сити": топ-3 места, где попробовать блюда с белыми грибами в Москве

В московских ресторанах наступил сезон белых грибов. Столичные заведения предлагают большой выбор блюд – от закусок до супов. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин выбрал три заведения, где их можно попробовать.

На третьем месте списка расположился ресторан "СибирьСибирь". Там готовят грибной холодник с белыми грибами. На втором – ресторан "Сепаж", где лепят гедза с курицей и креветками, белыми грибами и грибным кремом. Лидером стал ресторан LESNOY с горячей лепешкой с грибами, картошкой и сыром сулугуни.

Подробнее – в программе "Сити".