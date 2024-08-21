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21 августа, 13:40

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"Сити": топ-3 места, где попробовать блюда с белыми грибами в Москве

"Сити": топ-3 места, где попробовать блюда с белыми грибами в Москве

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В московских ресторанах наступил сезон белых грибов. Столичные заведения предлагают большой выбор блюд – от закусок до супов. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин выбрал три заведения, где их можно попробовать.

На третьем месте списка расположился ресторан "СибирьСибирь". Там готовят грибной холодник с белыми грибами. На втором – ресторан "Сепаж", где лепят гедза с курицей и креветками, белыми грибами и грибным кремом. Лидером стал ресторан LESNOY с горячей лепешкой с грибами, картошкой и сыром сулугуни.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
городедавидеоАлександр Ильин
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