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08 сентября, 13:30

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Гастрономический фестиваль проходит на Манежной площади

Гастрономический фестиваль проходит на Манежной площади

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В честь Дня города на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проходят множество развлекательных программ. Например, на Манежной площади проходит Гастрономический фестиваль, на котором можно попробовать разные кулинарные творения.

Помимо этого, все желающие могут поучаствовать в мастер-классах. Так, на одном из занятий гости научатся искусству быстрой нарезки овощей, а на другом – готовить жаркое на офире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоКарина ИльинаКристина Шашкова
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