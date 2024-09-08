Гастрономический фестиваль проходит на Манежной площади

В честь Дня города на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проходят множество развлекательных программ. Например, на Манежной площади проходит Гастрономический фестиваль, на котором можно попробовать разные кулинарные творения.

Помимо этого, все желающие могут поучаствовать в мастер-классах. Так, на одном из занятий гости научатся искусству быстрой нарезки овощей, а на другом – готовить жаркое на офире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.