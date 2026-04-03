03 апреля, 08:18

Общество

Антициклон прекратит дожди в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Западный антициклон прекратит дожди в Москве, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, погодой в отдельных районах столичного региона 3 апреля "управляет" циклон, который находится на востоке. Однако после полудня на погоду в регионе будет влиять гребень антициклона с запада.

"В облаках появится больше прояснений, дожди прекратятся и солнечные лучи смогут неплохо прогреть воздушные массы", – уверен синоптик.

В этот день в столице ожидается от 13 до 15 градусов тепла, а по области от 11 до 16 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В субботу, 4-го числа, будет без осадков. Ночью ожидается от 2 до 4 градусов тепла, а днем от 13 до 15.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании и непогоде в столичном регионе на следующей неделе. По прогнозу, вечером 6 апреля в городе начнутся дожди, которые продолжатся и во вторник, 7 апреля. На этом фоне к ливням добавится мокрый снег. 8-го числа также ожидается снег, а столбики термометров ночью могут понизиться до 0 градусов. В четверг, 9 апреля, не исключена гололедица.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

