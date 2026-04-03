Западный антициклон прекратит дожди в Москве, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, погодой в отдельных районах столичного региона 3 апреля "управляет" циклон, который находится на востоке. Однако после полудня на погоду в регионе будет влиять гребень антициклона с запада.



"В облаках появится больше прояснений, дожди прекратятся и солнечные лучи смогут неплохо прогреть воздушные массы", – уверен синоптик.

В этот день в столице ожидается от 13 до 15 градусов тепла, а по области от 11 до 16 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В субботу, 4-го числа, будет без осадков. Ночью ожидается от 2 до 4 градусов тепла, а днем от 13 до 15.



Ранее синоптики предупреждали о похолодании и непогоде в столичном регионе на следующей неделе. По прогнозу, вечером 6 апреля в городе начнутся дожди, которые продолжатся и во вторник, 7 апреля. На этом фоне к ливням добавится мокрый снег. 8-го числа также ожидается снег, а столбики термометров ночью могут понизиться до 0 градусов. В четверг, 9 апреля, не исключена гололедица.

