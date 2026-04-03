Причал "Парк "Фили" вновь временно не работает

Временно закрыт причал "Парк "Фили" 1-го маршрута регулярного речного электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В транспортном ведомстве уточнили, что во время весеннего половодья водохранилища сбрасывают много воды, поэтому работа причалов электросудов может быть временно ограничена.

На данный момент электросуда следуют до причала "Сердце Столицы".

В конце марта в Москве усилили контроль за причалами, набережными и тоннелями на период весеннего половодья. В городе организовали комплекс превентивных мер, чтобы не допустить подтопления инженерных сооружений.

В частности, было проведено техническое обслуживание насосного оборудования в транспортных тоннелях и подземных переходах. Осуществлены работы по благоустройству смотровых и дренажных колодцев, а также очистка зумпфов от осадка и загрязнений.