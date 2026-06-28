Минпросвещения РФ обновит стандарт работы детских садов

Фото: depositphotos/FamVeldman

Министерство просвещения РФ актуализирует федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, в обновленный документ планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Параллельно с этим ведется работа по модернизации пространств детских садов.

Приоритетным направлением Кравцов назвал создание качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в дошкольных программах усиливается акцент на раннее знакомство детей с наукой, а также реализуются меры по развитию кадрового потенциала.

До этого Кравцов анонсировал изменения в школьных кабинетах. По его словам, уже в 2026 году масштабное обновление материально-технической базы затронет кабинеты физики, изобразительного искусства и музыки более чем в 22 тысячах учебных заведений.