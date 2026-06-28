В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитной истории

Фото: depositphotos/fizkes

С 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые правила формирования кредитных историй. Теперь в них будут указывать сведения о предыдущих кредиторах. Об этом сообщил РИА Новости директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) Николай Филиппов.

По его словам, сейчас при переуступке прав требования кредитор передает в бюро информацию лишь о том, кому именно был передан долг. Если новый держатель кредита направляет данные в другое бюро кредитных историй, цепочка разрывается и установить изначального кредитора становится невозможно.

Нововведение устранит этот пробел: при цессии или секьюритизации в кредитной истории будет отображаться, кто именно уступил или продал кредит текущему владельцу.

Кроме того, кредиторы начнут фиксировать не только дату, но и точное время каждого события. Это позволит детализировать информацию в случаях, когда в течение одного дня происходит несколько операций, например, одновременно возникают и сразу погашаются просрочки, и точно определять их последовательность.

Ранее в Госдуме предложили частично погашать кредит на обучение выпускникам с красным дипломом. Парламентарии попросили рассмотреть возможность погашения 25% суммы основного долга по образовательному кредиту с государственной поддержкой.