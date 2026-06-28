Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку еще одного дрона, который направлялся в сторону Москвы, в ночь на воскресенье, 28 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Мэр города добавил, что специалисты экстренных служб уже прибыли на место падения фрагментов БПЛА.

Атака украинских дронов на столицу продолжается с субботы, 27 июня. С начала суток сбито 25 дронов.

Из-за этого авиагавани Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты – прием и выпуск самолетов идет по согласованию. Пассажирам рекомендуют уточнять расписание через онлайн-табло аэропортов.