Сняты ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты.

Там добавили, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупреждали об изменении расписания рейсов.

Ограничения в столичных аэропортах начали действовать с 27 июня. Информация о них поступила на фоне атаки дронов на Москву.