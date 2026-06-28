02:17Транспорт
Сняты ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты.
Там добавили, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупреждали об изменении расписания рейсов.
Ограничения в столичных аэропортах начали действовать с 27 июня. Информация о них поступила на фоне атаки дронов на Москву.