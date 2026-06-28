Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 06:33

Общество

Переменная облачность и до 25 градусов ожидаются в Москве 28 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 28 июня, составит от 23 до 25 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 20 до 25 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что жара под 30 градусов прогнозируется в Московском регионе на следующей неделе. По ее словам, повышение температуры в начале недели будет наиболее ярко проявлено.

Так, в понедельник, 29 июня, максимальная температура в Москве будет 25–27 градусов. Во вторник, 30 июня, ожидается переменная облачность, местами с кратковременным дождем.

В Москву пришел Азовский антициклон

Читайте также


обществопогодагород

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика