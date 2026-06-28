Переменная облачность и до 25 градусов ожидаются в Москве 28 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 28 июня, составит от 23 до 25 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 20 до 25 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что жара под 30 градусов прогнозируется в Московском регионе на следующей неделе. По ее словам, повышение температуры в начале недели будет наиболее ярко проявлено.

Так, в понедельник, 29 июня, максимальная температура в Москве будет 25–27 градусов. Во вторник, 30 июня, ожидается переменная облачность, местами с кратковременным дождем.