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28 июня, 04:57

Общество

Соцфонд России с 1 июля начнет беззаявительно перечислять ряд пособий

Фото: depositphotos/Professor25

С 1 июля 2026 года Социальный фонд России (СФР) переходит на принципиально новый порядок назначения выплат. О грядущих изменениях РИА Новости сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, теперь расчет больничных, декретных и детских пособий будет производиться автоматически на основе данных лицевого счета гражданина, без истребования справок у работодателя.

Нововведение затрагивает четыре ключевые выплаты: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременную выплату при рождении ребенка.

Былынин добавил, что механизм назначения станет полностью проактивным. Если раньше фонд был вынужден делать точечные запросы работодателям после каждого страхового случая, то теперь приоритетом становятся сведения, уже хранящиеся в информационной системе.

Запрашивать дополнительные данные у компаний СФР будет лишь в исключительных случаях, когда на лицевом счете застрахованного лица обнаружатся пробелы.

Ранее стало известно, что россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была назначена I группа инвалидности, получат прибавку к пенсии в июле. Им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, которая сейчас составляет 9 584,69 рубля. В итоге они начнут ежемесячно получать 19 169,38 рубля.

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