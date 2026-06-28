Ликвидирован офицер украинской разведки, причастный к планированию теракта в Крыму

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Ликвидирован полковник Главного управления разведки Украины (ГУР) Рустем Фахриев (внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ), причастный к организации попытки теракта в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника, ликвидация офицера украинской военной разведки произошла 18 мая 2026 года. Он являлся активистом организации "Меджлис крымскотатарского народа" (Запрещенная в РФ экстремистская организация).

В ФСБ установили, что именно Фахриев разрабатывал план покушения на одного из старших офицеров Министерства обороны РФ и членов его семьи. Теракт должен был произойти 1 декабря 2025 года, однако операцию удалось предотвратить.

Исполнитель, пытавшийся заложить взрывное устройство под автомобиль, оказал сопротивление при задержании и был уничтожен на месте.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара, который передавал СБУ информацию о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев и планы размещения боевой техники. По данным ведомства, мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителем СБУ через зарубежный мессенджер.