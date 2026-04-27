27 апреля, 10:07

Происшествия

ФСБ РФ пресекла атаку дронов на нефтяное предприятие в Коми

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила атаку беспилотниками на нефтяное предприятие в Республике Коми. Два злоумышленника, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании, были ликвидированы, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, двое россиян планировали совершить диверсию с использованием дронов и самодельных взрывных устройств по заданию украинских спецслужб. Они поддерживали связь с кураторами через иностранные мессенджеры, где передавали информацию о нефтеперерабатывающих предприятиях в регионе, а также сведения о российских военных и сотрудниках правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО.

ФСБ подчеркнула, что злоумышленники изъяли из схрона дроны со взрывчаткой и планировали взорвать одно из предприятий.

"При попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", – говорится в сообщении.

Сотрудники службы изъяли два БПЛА с боевой частью со взрывчатым веществом и два пистолета Макарова. В телефонах злоумышленников были найдены данные, подтверждающие их намерения. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

В ФСБ также добавили, что спецслужбы Украины ищут потенциальных исполнителей терактов в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Служба предупредила, что установит всех лиц, которые согласились на оказание содействия противнику.

Ранее житель Краснодарского края был задержан при попытке выезда из России для вступления в ряды военизированного объединения Украины. Он сам установил связь с представителем объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, через мессенджер Telegram.

