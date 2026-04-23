ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника разведкой Украины в Приморье

Сотрудники ФСБ в Приморском крае предотвратили попытку вербовки 12-летнего школьника украинской разведкой. Об этом пишет RT со ссылкой на региональный антитеррористический комитет.

Мальчик купил читы (коды для победы. – Прим. ред.) для одной из онлайн-игр, однако после перевода денег в мессенджере Telegram ему стали приходить сообщения с угрозами.

В сообщениях утверждалось, что средства были направлены на поддержку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию угрожали передать в российские правоохранительные органы, а за "молчание" требовали заплатить.

О произошедшем подросток рассказал родителям, которые, в свою очередь, передали информацию сотрудникам ФСБ.

Ранее самарский суд вынес приговор по делу о госизмене в отношении несовершеннолетнего. Он предавал фотографии административных зданий Сызрани представителю украинского военного движения. Злоумышленник получил 6 лет колонии общего режима. Помимо этого, у него изъяли денежные средства, полученные в результате преступления.