Тоннелепроходческий комплекс "Татьяна" задействован в строительстве Троицкой линии метро

В рамках строительства Троицкой линии метро было принято решение задействовать шестиметровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Татьяна", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Технику, в частности, привлекли к работам на южном участке ветки между станциями "Новомосковская" и "Сосенки". Длина тоннеля, который проложит "Татьяна", составит 1,61 километра.

"Щит частично пройдет под рекой Сосенкой и крупной автомагистралью – Калужским шоссе. Тоннелепроходческий комплекс работает по технологии грунтопригруза – такие щиты наиболее приспособлены для проходки в условиях плотной городской застройки", – пояснил вице-мэр.

При использовании ТПМК с грунтопригрузом разработанный грунт, смешанный с полимерами, заполняет рабочую камеру под давлением, уравновешивая горное и гидростатическое давление, что предотвращает обрушения и неравномерные осадки на поверхности.

Как уточнил гендиректор Мосинжпроекта Максим Гаман, разработанная порода подается с помощью тоннельного конвейера.

"Тоннелепроходческий комплекс "Татьяна" ранее в столице не применялся – он работал на территории Нижнего Новгорода. Щит был доставлен и собран в Москве для проходки правого перегонного тоннеля на южном участке Троицкой линии", – добавил он, уточнив, что вес конструкции составляет 510 тонн, тогда как длина превышает 77 метров.

Всю проходку планируют завершить к концу 2026 года.

В пресс-службе градостроительного комплекса добавили, что в ходе первого этапа строительства Троицкой линии были возведены 11 станций. В октябре 2025 года Сергей Собянин сообщил о начале строительства второго этапа, который протянется от станции "Новомосковская" и завершится на "Троицке".

По завершении работ южный участок ветки соединит станцию ЗИЛ МЦК в Даниловском районе с городом Троицком. Эта линия, протяженностью более 43 километров и включающая 17 станций, станет одной из самых длинных в московской подземке и самой протяженной за пределами МКАД.

Ранее сообщалось, что земляные работы на станции "Гольяново" выполнены на треть. Всего при ее строительстве с учетом перегонных тоннелей от "Щелковской" Арбатско-Покровской линии метро было разработано уже более 100 тысяч кубометров грунта. Для создания всего комплекса планируется разработать около 329 тысяч кубометров грунта.