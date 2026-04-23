Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить рассуждениям в телеграм-каналах об отставке кабмина.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналиста Александра Юнашева, который обратил внимание, что после совещания по экономическим вопросам появились слухи о возможных кадровых перестановках в правительстве РФ или его отставке.

Песков подчеркнул, что это "традиционная забава" в телеграм-каналах.

"Не верьте!" – указал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что не стоит спешить с выводами о возможном изменении общего тона Европы в отношении России. По его словам, несмотря на отдельные заявления политиков, пока рано говорить о смене "евроклимата", поскольку из Брюсселя все еще звучат совершенно другие сигналы.

