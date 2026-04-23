Силы ПВО сбили 11 БПЛА над Нижегородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 11 украинских беспилотников над промышленной зоной Кстовского района Нижегородской области. Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор Глеб Никитин.

Он рассказал, что в результате падения обломков БПЛА был поврежден объект на территории одного из предприятий. Произошло возгорание.

Глава региона добавил, что на место прибыли сотрудники оперативных служб, которые устраняют последствия атаки. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее вражеские дроны атаковали Самарскую область. Обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома. Ранения получили несколько человек, один из пострадавших был госпитализирован.

Помимо этого, один человек погиб и еще несколько пострадали в результате атаки БПЛА на промышленные предприятия в Новокуйбышевске. Экстренные службы приступили к работе.

