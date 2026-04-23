23 апреля, 10:18Происшествия
Жителя Кубани задержали при попытке вступить в военное объединение Украины
Фото: depositphotos/Grigorenko
Житель Краснодарского края был задержан при попытке выезда из России для вступления в ряды военизированного объединения Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ РФ.
Установлено, что житель Каневского района сам установил связь с представителем объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ. использовал он для этого мессенджер Telegram. После, получив необходимые инструкции, мужчина попытался покинуть территорию страны.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Крыму также пресекли деятельность агента Украины, который собирал данные о подразделениях Минобороны России.
Установлено, что мужчина из Волгоградской области вступил в контакт с агентом украинской спецслужбы. По поручению куратора он собирал и передавал данные о дислокации подразделений. По данному факту заведено уголовное дело о госизмене.