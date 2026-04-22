22 апреля
В Крыму пресекли деятельность агента Украины, собиравшего данные о МО РФ
Пресечена деятельность агента ГУР Минобороны Украины, который собирал информацию о подразделениях Минобороны России, сообщила пресс-служба ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным службы, заведено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Установлено, что мужчина из Волгоградской области 1995 года рождения вступил в контакт с агентом украинской спецслужбы. По поручению куратора он собирал и передавал данные о дислокации подразделений российского оборонного ведомства в Севастополе.
ФСБ подчеркнула, что сейчас злоумышленник находится под стражей.
Ранее самарский областной суд вынес приговор по делу о госизмене в отношении несовершеннолетнего за передачу фотографий административных зданий Сызрани представителю украинского военного движения. Злоумышленник получил 6 лет колонии общего режима. Помимо этого, у него изъяли денежные средства, полученные в результате преступления.