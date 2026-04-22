В Крыму пресекли деятельность агента Украины, собиравшего данные о МО РФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Пресечена деятельность агента ГУР Минобороны Украины, который собирал информацию о подразделениях Минобороны России, сообщила пресс-служба ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным службы, заведено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Установлено, что мужчина из Волгоградской области 1995 года рождения вступил в контакт с агентом украинской спецслужбы. По поручению куратора он собирал и передавал данные о дислокации подразделений российского оборонного ведомства в Севастополе.

ФСБ подчеркнула, что сейчас злоумышленник находится под стражей.

Ранее самарский областной суд вынес приговор по делу о госизмене в отношении несовершеннолетнего за передачу фотографий административных зданий Сызрани представителю украинского военного движения. Злоумышленник получил 6 лет колонии общего режима. Помимо этого, у него изъяли денежные средства, полученные в результате преступления.

