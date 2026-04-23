Два поезда столкнулись в Дании

Два поезда столкнулись рядом с поселком Кагеруп в Дании, передает агентство Ritzau.

Железнодорожная авария произошла в муниципалитете Грибсков на севере Зеландии. В результате ЧП несколько человек получили травмы. Однако точное число пострадавших и степень их травм пока не установлены.

Как заявил начальник полиции Северной Зеландии Ли Скин, по факту ДТП открыто расследование. Он не дал более точных сведений, но уточнил, что участок железной дороги, где произошло столкновение, закрыт.

Еще одна авария с участием поезда произошла ранее на севере Франции. В коммуне Не-ле-Мин департамента Па-де-Кале скоростной состав TGV врезался в грузовик, который перевозил военную технику.

В результате ЧП погиб машинист, еще 27 человек получили ранения. Всего внутри электрички находились 250 пассажиров.