В США предупредили о распространении агрессивных прыгающих червей

Фото: ag.colorado.gov

В штате Колорадо, США, зафиксировали распространение агрессивных инвазивных прыгающих червей, сообщает Life.ru со ссылкой на местное министерство сельского хозяйства.

По словам директора отдела растениеводства в министерстве сельского хозяйства Колорадо Вондирада Гебру, предотвращение распространения этого червя имеет критическое значение для защиты здоровых почв, а также растений штата.

Речь идет об азиатском "прыгающем черве". Он также известен как "сумасшедший" или "змеиный". Червь живет всего один сезон и погибает при наступлении холодов, однако разрушает верхний слой почвы.

Отмечается, что данный вид быстро потребляет органические вещества на поверхности, из-за чего разрушается верхний слой, который обеспечивает питание растений и поддерживает экосистему. Кроме того, черви в период активности повреждают корневую систему и ускоряет высыхание почвы.

Из-за этого возникает эффект, при котором питательные вещества в почве присутствуют, но становятся недоступными для растений. В министерстве указали, что сейчас не существует эффективных способов борьбы с этим видом, поэтому основной задачей остается сдерживание распространения.

