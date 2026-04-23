Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 10:57

В мире

В США предупредили о распространении агрессивных прыгающих червей

Фото: ag.colorado.gov

В штате Колорадо, США, зафиксировали распространение агрессивных инвазивных прыгающих червей, сообщает Life.ru со ссылкой на местное министерство сельского хозяйства.

По словам директора отдела растениеводства в министерстве сельского хозяйства Колорадо Вондирада Гебру, предотвращение распространения этого червя имеет критическое значение для защиты здоровых почв, а также растений штата.

Речь идет об азиатском "прыгающем черве". Он также известен как "сумасшедший" или "змеиный". Червь живет всего один сезон и погибает при наступлении холодов, однако разрушает верхний слой почвы.

Отмечается, что данный вид быстро потребляет органические вещества на поверхности, из-за чего разрушается верхний слой, который обеспечивает питание растений и поддерживает экосистему. Кроме того, черви в период активности повреждают корневую систему и ускоряет высыхание почвы.

Из-за этого возникает эффект, при котором питательные вещества в почве присутствуют, но становятся недоступными для растений. В министерстве указали, что сейчас не существует эффективных способов борьбы с этим видом, поэтому основной задачей остается сдерживание распространения.

Ранее зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов заявил, что для борьбы с клещами на дачных участках необходимо регулярно косить траву, убирать листья и упавшие ветки.

Если дачный участок примыкает к лесу или граничит с лугом, то следует прокопать полосы шириной 1 метр. Затем их можно засыпать гравием или песком, или оставить просто так. Тогда паразиты пройти не смогут.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика