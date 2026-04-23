Десятки судей лишились мантий после назначения Краснова председателем Верховного суда

Фото: ТАСС/пресс-служба Верховного суда РФ

За последние полгода мантии лишились десятки судей, а параллельно в доход государства были обращены активы на миллиарды рублей. Это произошло после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда в России, пишет РИА Новости.

Одним из первых резонансных случаев стало прекращение полномочий судьи Верховного суда Виктора Момотова. Позже суд изъял у него и связанных лиц 97 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 миллиардов рублей. Аналогичная ситуация произошла с бывшим председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым, у которого изъяли имущество более чем на 7 миллиардов рублей.

Кроме того, иски были инициированы в отношении судей арбитражного суда Краснодарского края Анастасии Шепель (дочери Чернова) и Наталии Хахалевой (сестры бывшего зампреда суда Елены Хахалевой).

Также за нарушение антикоррупционных ограничений лишился статуса экс-глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов, чьи активы на сумму около 13 миллиардов рублей были обращены в доход государства. Без почетной отставки остались и его сын, судья Рустем Трахов, а также судья Владимир Бахметьев.

Антикоррупционные меры затронули и другие регионы. В Нижегородской области фигурантами стали судьи Вячеслав Сапега и Виктор Фомин. У них изъяли имущество более чем на 200 миллионов рублей. В Подмосковье лишилась должности председатель Истринского суда Ирина Путынец после резонансной истории с делом Алии Галицкой.

Ранее экс-судью из Тамбова оштрафовали на 600 тысяч за вынесение решений во время отпуска. По данным следствия, женщина, отдыхая в сочинском санатории, дистанционно подписывала судебные акты.

Эти решения касались взыскания налогов и штрафов с граждан, которые даже не знали о судебных заседаниях. Общая сумма незаконно взысканных средств достигла нескольких миллионов рублей.