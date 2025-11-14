Форма поиска по сайту

14 ноября, 18:06

Политика

Совет судей РФ рассмотрел вопрос о прекращении полномочий 15 членов

Фото: ssrf.ru

Совет судей России на внеочередном заседании рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий его 15 членов. Об этом говорится на официальном сайте.

Среди тех, кто подал заявление, есть бывший судья Верховного суда Виктор Момотов. Кроме него, прошение о прекращении полномочий подали:

  • судья Верховного суда Анатолий Першутов;
  • судья Конституционного суда РФ Николай Мельников;
  • судья Конституционного суда РФ Лариса Красавчикова;
  • бывший председатель Третьего кассационного суда общей юрисдикции Василий Волошин;
  • бывший председатель Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Сергей Минин;
  • бывший председатель Ставропольского краевого суда Константин Боков;
  • председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Федор Тимаев;
  • бывший председатель Верховного суда Бурятии Альбина Кириллова;
  • бывший председатель Верховного суда Адыгеи Байзет Шумен;
  • бывший председатель Камчатского краевого суда Виталий Волгин;
  • заместитель председателя Хабаровского краевого суда Елена Унтевская;
  • бывший председатель Кировского областного суда Константин Егоров;
  • бывший судья Краснодарского краевого суда Владимир Кисляк;
  • судья Томского областного суда Андрей Гончаров.

Итоги рассмотрения на сайте совета не приведены.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять у Момотова 95 объектов недвижимости. Надзорное ведомство подало в суд Москвы иск с требованием об изъятии недвижимости, которая была зарегистрирована на краснодарского представителя криминалитета Андрея Марченко.

Кроме того, судебные органы постановили изъять имущество экс-судьи на общую сумму около 9 миллиардов рублей. Решение было связано с нарушением антикоррупционного законодательства.

Согласно версии стороны обвинения, Момотов игнорировал ограничения и запреты, проводя предпринимательскую деятельность, будучи в должности судьи. Вместе с тем Генпрокуратура попросила приобщить к делу материалы, в которых содержится информация о привлечении несовершеннолетних к проституции в отелях Marton.

Марченко был заключен под стражу, а Момотову ограничили выезд из страны.

