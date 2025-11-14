14 ноября, 18:06Политика
Совет судей РФ рассмотрел вопрос о прекращении полномочий 15 членов
Фото: ssrf.ru
Совет судей России на внеочередном заседании рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий его 15 членов. Об этом говорится на официальном сайте.
Среди тех, кто подал заявление, есть бывший судья Верховного суда Виктор Момотов. Кроме него, прошение о прекращении полномочий подали:
- судья Верховного суда Анатолий Першутов;
- судья Конституционного суда РФ Николай Мельников;
- судья Конституционного суда РФ Лариса Красавчикова;
- бывший председатель Третьего кассационного суда общей юрисдикции Василий Волошин;
- бывший председатель Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Сергей Минин;
- бывший председатель Ставропольского краевого суда Константин Боков;
- председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Федор Тимаев;
- бывший председатель Верховного суда Бурятии Альбина Кириллова;
- бывший председатель Верховного суда Адыгеи Байзет Шумен;
- бывший председатель Камчатского краевого суда Виталий Волгин;
- заместитель председателя Хабаровского краевого суда Елена Унтевская;
- бывший председатель Кировского областного суда Константин Егоров;
- бывший судья Краснодарского краевого суда Владимир Кисляк;
- судья Томского областного суда Андрей Гончаров.
Итоги рассмотрения на сайте совета не приведены.
Ранее Генпрокуратура потребовала изъять у Момотова 95 объектов недвижимости. Надзорное ведомство подало в суд Москвы иск с требованием об изъятии недвижимости, которая была зарегистрирована на краснодарского представителя криминалитета Андрея Марченко.
Кроме того, судебные органы постановили изъять имущество экс-судьи на общую сумму около 9 миллиардов рублей. Решение было связано с нарушением антикоррупционного законодательства.
Согласно версии стороны обвинения, Момотов игнорировал ограничения и запреты, проводя предпринимательскую деятельность, будучи в должности судьи. Вместе с тем Генпрокуратура попросила приобщить к делу материалы, в которых содержится информация о привлечении несовершеннолетних к проституции в отелях Marton.
Марченко был заключен под стражу, а Момотову ограничили выезд из страны.