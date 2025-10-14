Суд удовлетворил иск об изъятии активов экс-судьи Момотова в доход государства

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Останкинский суд Москвы изъял имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова на сумму около 9 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

За три заседания инстанция рассмотрела иск об обращении в доход государства активов Момотова, полученных путем нарушения законодательства. Среди ответчиков также числились краснодарский предприниматель Андрей Марченко и его сын Иван.

Речь преимущественно идет о сети отелей Marton. Отмечается, что решение будет подлежать немедленному исполнению, чтобы избежать незаконного обогащения.

Сам Момотов в суде заявил, что так и не смог купить квартиру в Москве.

"За все годы работы судьей я получил в районе 75–85 миллионов рублей. Я так и не смог купить квартиру в Москве. Сейчас у меня в собственности только одна квартира, не в столице, и одна машина", – приводит его слова ТАСС.

В конце сентября Генпрокуратура потребовала изъять у Момотова 95 объектов недвижимости, которая была зарегистрирована на Марченко. Решение было связано с нарушением антикоррупционного законодательства со стороны экс-судьи.

Установлено, что он не исполнял свои обязанности, игнорировал запреты и ограничения, а также осуществлял на территории нескольких регионов страны незаконную предпринимательскую деятельность. В частности, Момотов сотрудничал с организаторами преступной группировки "Покровские" и незаконно взыскал с бюджета Краснодара более 100 миллионов рублей по фиктивному спору.

Кроме того, сторона обвинения попросила приобщить к делу материалы, в которых содержится информация о привлечении несовершеннолетних к проституции в отелях Marton.

Марченко заключили под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а Момотову ограничили выезд из России.