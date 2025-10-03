Приставы ограничили выезд из России экс-судье Момотову

Фото: ТАСС/Коротаев Артем

Судебные приставы ограничили выезд из России бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Отмечается, что Генпрокуратура требует изъять в доход государства активы стоимостью не менее 9 миллиардов рублей, принадлежащие Момотову и аффилированным с ним лицам. Запрет на выезд из страны был одобрен в рамках обеспечительных мер по иску ведомства.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура потребовала изъять 95 объектов недвижимости Момотова. Надзорное ведомство подало в суд Москвы иск с требованием об изъятии недвижимости, которая была зарегистрирована на краснодарского представителя криминалитета Андрея Марченко.

Уточнялось, что данное решение было связано с нарушением антикоррупционного законодательства со стороны Момотова. В частности, установлено, что, находясь в должности судьи, он не соблюдал свою обязанности, а также игнорировал запреты и ограничения. Одновременно с этим Момотов осуществлял на территории нескольких регионов России незаконную предпринимательскую деятельность.