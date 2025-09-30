30 сентября, 12:45Происшествия
Компаньон экс-судьи ВС Момотова арестован по делу о мошенничестве
Фото: Москва 24/Александр Авилов
По делу о мошенничестве в особо крупном размере арестован краснодарский предприниматель Андрей Марченко. Об этом ТАСС заявил адвокат бизнесмена Иван Дворовенко.
По словам юриста, его доверителя арестовали в Краснодаре и заключили под стражу в СИЗО.
"Марченко арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве еще в день подачи иска Генпрокуратуры об изъятии имущества", – приводит агентство слова адвоката.
Ранее надзорное ведомство подало в суд Москвы иск с требованием изъять зарегистрированную на Марченко недвижимость экс-судьи Верховного суда и бывшего председателя Совета судей Виктора Момотова.
Прокуратура требовала изъять у последнего активы рыночной стоимостью не менее 9 миллиардов рублей, в том числе 95 объектов недвижимости. К настоящему времени иск об изъятии имущества содержит не менее 114 томов.
В нем указано, что Момотов извлекал доход в особо крупном размере для себя, своих родственников и подконтрольных лиц. Как рассказал Дворовенко, Останкинский районный суд Москвы начнет рассматривать по существу иск 8 октября в 10:00.
Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года, а 26 сентября 2025-го Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила его служебные полномочия после письменного заявления об отставке.
Ранее столичный суд обратил в доход государства группу компаний "Востокцемент" и "Ренессанс", которые ранее принадлежали людям из ближайшего окружения бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
В 2019 году суд признал экс-градоначальника виновным в коррупции и проговорил к 15 годам колонии.