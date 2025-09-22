Столичный суд передал РФ активы семьи экс-мэра Владивостока на 79 млрд рублей

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Тверской суд Москвы обратил в доход государства группу приморских компаний "Востокцемент" и "Ренессанс" стоимостью 79 миллиардов рублей, которые принадлежат родным ранее осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Об этом сообщает ТАСС.

Ответчиками по иску проходили 12 физических и юридических лиц – родители бывшего мэра столицы Приморья Сергей и Татьяна Пушкаревы, его братья Владимир и Андрей, сын Алексей, жена Наталья, доверенные лица Алексей Сысоев, Виктор Иванов, бывший глава "Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа" Евгений Дещенко, а также юридические лица АО "Бетоныч", АО "Дальцемент" и АО "Ренессанс Актив".

В 2019 году столичный суд признал Пушкарева виновным в коррупции, приговорив того к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

В 2022 году экс-мэра приговорили к еще пяти годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями. В декабре 2024 года стало известно, что Пушкарев освобожден из колонии, так как отправился на СВО по контракту с Минобороны РФ.

